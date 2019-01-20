Двое кузбассовцев попались на распространении «соли»

СЕГОДНЯ 07:50 2019-01-20T07:50:33+03:00

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44 дозы наркотика общей массой более 23 граммов – именно столько было обнаружено и изъято у двух наркоторговцев из Междуреченска.

Два жителя города Междуреченска, 24 и 27 лет, занимались распространением наркотиков. Долго ли им удавалось «быть в деле», сотрудники полиции не сообщают. Зато сообщают, что на момент, когда наркосбытчиков задержали, у них при себе было лишь по одному пакету расфасованной «соли» общей массой два грамма. Позже в тайниках, которые оборудовали закладчики, нашли ее 44 дозы общей массой более 23 граммов. Молодые люди рассказали, что получали партии наркотиков бесконтактным путем, а потом разносили их по «закладкам». Личность поставщика, который выплачивал злоумышленникам вознаграждение, устанавливают сотрудники полиции.

К слову, в отношении обоих междуреченцев заведено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. Каждый из них может лишиться свободы на срок до 15 лет.