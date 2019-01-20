Водитель в Кемерове протаранил грузовик и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-20T09:59:16+03:00

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Один из автолюбителей в Кемерове протаранил грузовик. Но вместо того, чтобы остановиться, водитель лишь нажал педаль газа и поскорее скрылся с места ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и автомобиля «ГАЗель» случилось в Лесной поляне. Один автомобилистов снял на видео, как иномарку, едущую по дороге, занесло. Водитель начал вилять и, в конце концов, врезался в «ГАЗель», которая двигалась в попутном направлении. Водитель грузовика остановился, как это предписывают Правила дорожного движения. А вот водитель легковушки не только не остановился, но и прибавил скорости, торопясь скрыться с места ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687217" frameborder="0"></iframe> Автомобилист протаранил грузовик и скрылся..Видео: youtube

Видео вызвало возмущение среди пользователей интернета. Большинство из них отметили, что водитель иномарки поступил безответственно. Пользователи сетей предположили, что у водителя не было страховки или прав, также возможно, что он находился под действием запрещенных веществ.