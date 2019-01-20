Житель города Топки разбил машину соперника

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-20T12:19:43+03:00

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Неприятный инцидент случился утром в субботу, 19 января, в Топках. Здесь местный житель обнаружил, что у его автомобиля разбиты стекла.

Фотографию с пострадавшим автомобилем мужчина выложил в социальных сетях. На кадрах запечатлен автомобиль Chevrolet с разбитыми стеклами. Судя по фотографии, злоумышленник нанес не менее семи ударов твердым предметом по лобовому стеклу и несколько ударов по заднему стеклу.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, одним из мотивов преступления могла стать месть: бывший сожитель возлюбленной владельцы автомобиля не может смириться с их расставанием. Сейчас сотрудники полиции выясняют, насколько справедлива эта версия. Также они проверяют другие версии случившегося и устанавливают все обстоятельства причинения время автомобилю.