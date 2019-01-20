В Кемерове под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-20T13:08:51+03:00

По словам человека, сделавшего снимок, после падения тело скатилось под балкон. Фото: vk.com, "Пусть говорят Кемерово".

Изменить размер текста: A A

В Кемерове под окнами дома №80 на проспекте Шахтеров нашли труп человека. Мужчина погиб после падения с одного из балконов.

Труп мужчины обнаружили кемеровчане под окнами многоквартирного дома на проспекте Шахтеров. По словам очевидцев, у мужчины имеются резаные раны, а на земле он оказался после падения с одного из балконов дома, расположенного на пятом этаже. Примечательно, что на ограждении балкона имеется кровь, также разбито стекло.

Фото с места гибели мужчины очевидцы разместили в социальных сетях. Комментаторы тут же стали строить предположения о причинах гибели. Большинство сошлось во мнении, что мужчина погиб не сам, а ему «помогли».

В настоящее время на месте работают сотрудники Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Причины и обстоятельства гибели мужчины уточняются.