В Кемерове под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины
В Кемерове под окнами дома №80 на проспекте Шахтеров нашли труп человека. Мужчина погиб после падения с одного из балконов.
Труп мужчины обнаружили кемеровчане под окнами многоквартирного дома на проспекте Шахтеров. По словам очевидцев, у мужчины имеются резаные раны, а на земле он оказался после падения с одного из балконов дома, расположенного на пятом этаже. Примечательно, что на ограждении балкона имеется кровь, также разбито стекло.
Фото с места гибели мужчины очевидцы разместили в социальных сетях. Комментаторы тут же стали строить предположения о причинах гибели. Большинство сошлось во мнении, что мужчина погиб не сам, а ему «помогли».
В настоящее время на месте работают сотрудники Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Причины и обстоятельства гибели мужчины уточняются.