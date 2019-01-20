2019-01-20T13:08:51+03:00
Происшествия

В Кемерове под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины

Мужчина погиб после падения с балкона
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
По словам человека, сделавшего снимок, после падения тело скатилось под балкон. Фото: vk.com, "Пусть говорят Кемерово".По словам человека, сделавшего снимок, после падения тело скатилось под балкон. Фото: vk.com, "Пусть говорят Кемерово".
Изменить размер текста:

В Кемерове под окнами дома №80 на проспекте Шахтеров нашли труп человека. Мужчина погиб после падения с одного из балконов.

Труп мужчины обнаружили кемеровчане под окнами многоквартирного дома на проспекте Шахтеров. По словам очевидцев, у мужчины имеются резаные раны, а на земле он оказался после падения с одного из балконов дома, расположенного на пятом этаже. Примечательно, что на ограждении балкона имеется кровь, также разбито стекло.

Фото с места гибели мужчины очевидцы разместили в социальных сетях. Комментаторы тут же стали строить предположения о причинах гибели. Большинство сошлось во мнении, что мужчина погиб не сам, а ему «помогли».

В настоящее время на месте работают сотрудники Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Причины и обстоятельства гибели мужчины уточняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Шнуров установил подарочный люк в честь 400-летия Новокузнецка у входа в студию
Житель города Топки разбил машину соперника
На кузбасской трассе столкнулись грузовик и легковушка
Водитель в Кемерове протаранил грузовик и скрылся с места ДТП
В Новокузнецке иномарка снесла столб троллейбусной контактной сети
Двое кузбассовцев попались на распространении «соли»
Пожар в новокузнецкой квартире очевидцы сняли на видео
Молодые новокузнечане покатались на машине и стали фигурантами дела
В Новокузнецке предприниматель обманул двух пенсионерок на 100 тысяч рублей
В 2018 году в Кузбассе распались 11,7 тысячи семей
В Мысках женщина лишилась 115 тысяч, продавая шапку в интернете
Избивший дворника новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела
Хоккеисты «Кузбасса» обыграли московское «Динамо» в Кемерове
В Кузбассе иномарка протаранила автобус с пассажирами
Сергей Кузнецов поздравил новокузнечан с Крещением