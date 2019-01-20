Сергей Шнуров установил подарочный люк в честь 400-летия Новокузнецка у входа в студию

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-20T15:08:32+03:00

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Крышку люка с символикой празднования 400-летия города Новокузнецка разместил перед входом в свою студию музыкант Сергей Шнуров.

Что именно подтолкнуло автора и исполнителя нестандартных песен на то, чтобы разместить прямо перед входом в собственную студию звукозаписи крышку от канализационного люка, доподлинно не известно. Возможно, просто любовь к далекому для него кузбасскому городу. Тем не менее, крышка от люка с надписью «Новокузнецк 400» теперь гордо красуется прямо перед входной дверью в студию, - об этом сообщает телеграм-канал «Открытый город».

Люк расположился прямо перед входом в студию. Фото: телеграм-канал "Открытый город".

Впрочем, иных подтверждений, кроме как в телеграм-канале, нет ни в одном из официальных пабликов артиста.

Отметим также, это не первый случай, когда внимание Шнура обращено к Кузбассу. Так, Сергей Шнуров стал участником проекта к 400-летию города и начитал названия остановок общественного транспорта. Кроме того, в 2018 году группа «Ленинград» участвовала в фестивале GrelkaFest в Шерегеше. А в ноябре музыкант вопрошал в соцсетях, почему один из местных брендов называется «Медведь собрал», а не «Бобер нарыл».