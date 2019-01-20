2019-01-20T17:13:33+03:00
Происшествия

Суп с пластмассой, чай с червями: новокузнечанка возмущена качеством еды в больнице

Блюда из «особого меню» подают в одном из отделений горбольницы
Екатерина РОМАНОВА
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Суп с пластмассой, чай с червями: новокузнечанка возмущена качеством еды в больнице. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".Суп с пластмассой, чай с червями: новокузнечанка возмущена качеством еды в больнице. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".
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Новокузнечанка, волей судьбы оказавшаяся в новокузнецкой городской больнице №1, пожаловалась на качество еды в отделении гинекологии.

Одна из пациенток городской больницы №1 города Новокузнецка поделилась в социальной сети фотографиями блюд, которые больным дают на обед. Увы, даже при взгляде на содержимое тарелки и кружки, аппетит пропадает напрочь.

- Лежу в отделении гинекологии. Здесь на обед подали суп с лапшой, - рассказала Ольга, автор скандальных снимков. – В супе оказался кусок пластмассы, очень похожий на половое покрытие.

Неаппетитный суп с пластмассой. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".

Неаппетитный суп с пластмассой. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".

А на следующий день в этом же отделении подали еще один деликатес: компот с червячками. Нужно ли говорить, что такие оригинальные обеды вряд ли поспособствуют скорейшему выздоровлению пациенток больницы. А вот у большинства пользователей соцсетей фото обеда вызвало негодование. Люди возмущаются тем, что больные, не имеющие возможности есть домашние блюда, вынуждены питаться непонятно чем. Впрочем, нашлись и заступники поваров.

- Возможно, это было в лапше которую положили в суп и не заметили в ней посторонний предмет... человеку свойственно ошибаться! – пишет один из комментаторов.

- Я часто лежу в ЛОР-отделении, никогда не было нареканий на качество еды. Возможно, это просто случайность, - соглашается с предыдущих комментатором пациентка этой же больницы.

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