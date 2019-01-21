2019-01-21T02:56:19+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 21 января: снег, тепло и гололедица

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на понедельник
Екатерина РОМАНОВА
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Понедельник в Кузбассе будет теплым и снежным.Понедельник в Кузбассе будет теплым и снежным.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 21 января, в Кузбассе будет тепло. Кроме того, возможны снег и гололедица.

В течение дня в большинстве районов воздух прогреется до -1…-6 градусов, а вот на юге будет холоднее – лишь -7…-12 градусов. На небо то и дело будут набегать облака: день будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Местами возможны метель, а на дороге – гололедица.

В Кемерове в понедельник будет -2…-4 градуса. Переменная облачность принесет небольшой снег, а днем – мокрый снег. На дороге в течение дня возможна гололедица.

Ночь ожидается довольно теплой для января: -4…-9, местами – до -18 градусов. Также на небо будут набегать тучи и пройдет снег.

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