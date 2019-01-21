Кузбасский курорт попал в десятку самых бюджетных

СЕГОДНЯ 03:22 2019-01-21T03:22:28+03:00

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Кузбасский горнолыжный курорт «Горная Саланга» вошел в десятку самых бюджетных горнолыжных курортов.

Сервис Scyscanner составил рейтинг бюджетных горнолыжных курортов. На седьмом месте в десятке курортов расположилась кемеровская «Горная Саланга». Основные показатели, по которым оценивались курорты – общая стоимость поездки на неделю. При этом учитывались расходы на авиаперелет в оба конца, стоимость ски-пасса и аренды снаряжения, проживание в отеле и развлечения на курорте, а также еду в недорогих ресторанах.

На первом месте рейтинга – белорусские Силичи, на отдых в которых придется потратить 707 евро. Отдых в Местии, что в Грузии, обойдется в 760 евро. На третьем же месте сербский Златибор, неделя в котором обойдется в 851 евро. А вот чтобы отдохнуть в «Горной Саланге», которая расположилась на седьмой строке рейтинга, потребуется 991 евро. Замыкает же десятку Пэлтиниш, Румыния: здесь на недельных отдых уйдет 1270 евро.