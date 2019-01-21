Сергей Цивилев поздравил кузбасских сноубордистов с медалями

СЕГОДНЯ 04:31 2019-01-21T05:48:40+03:00

Спортсмены вернулись с этапа Кубка России с медалями

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил кузбасских сноубордистов с победой. Сразу несколько спортсменов завоевали на IV этапе Кубка России по сноуборду медали.

О победе наших спортсменов глава региона рассказал на своей странице в социальных сетях.

- Хорошие новости пришли из Красноярска! Наши сноубордисты взяли целую россыпь медалей на IV этапе Кубка России по сноуборду, написал Сергей Цивилев. – Молодцы, ребята!

Золото и бронзу получили кузбассовцы Владислав Шкурихин и Илья Витюгов в параллельном слаломе-гиганте. Еще две медали – серебряную и бронзовую – взяли девушки, Наталья Конева и Екатерина Каганюк. К слову, Каганюк завоевала бронзу еще в одной дисциплине – параллельном слаломе.

Вышли в большой финал и боролись за золото еще двое кузбассовцев, Илья Виьюгов и Константин Котов. В результате золото досталось Илье Витюгову, а его сопернику – серебро.