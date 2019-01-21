В ДТП в Кемерове погиб человек

СЕГОДНЯ 05:36 2019-01-21T05:44:48+03:00

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Накануне поздно вечером в Заводском районе Кемерова случилось ДТП, в котором погиб один человек.

Последствия дорожно-транспортного происшествия очевидцы сняли на фото и выложили в социальные сети. На фотоснимках видно, что автомобиль превратился в груду металла. Как сообщили в отделе пропаганды кузбасской Госавтоинспекции, по предварительным данным причиной аварии могло стать то, что водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением.

- Водитель отечественного автомобиля около 22:25 двигался по улице Красноармейской, - рассказали подробности ДТП в отделе пропаганды. – Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

После этого легковушка совершила наезд на бетонную опору трубопровода. Автомобиль настолько деформировало от удара, что 21-летний автолюбитель, находившийся за его рулем, погиб на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.

Кузбасская Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать интервал. Кроме того, во время движения необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия.