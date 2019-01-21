2019-01-21T05:44:48+03:00
Происшествия

В ДТП в Кемерове погиб человек

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Заводском районе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
От удара автомобиль буквально разорвало пополам. Фото: vk.com, "Регион 42"От удара автомобиль буквально разорвало пополам. Фото: vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

Накануне поздно вечером в Заводском районе Кемерова случилось ДТП, в котором погиб один человек.

Последствия дорожно-транспортного происшествия очевидцы сняли на фото и выложили в социальные сети. На фотоснимках видно, что автомобиль превратился в груду металла. Как сообщили в отделе пропаганды кузбасской Госавтоинспекции, по предварительным данным причиной аварии могло стать то, что водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением.

- Водитель отечественного автомобиля около 22:25 двигался по улице Красноармейской, - рассказали подробности ДТП в отделе пропаганды. – Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

После этого легковушка совершила наезд на бетонную опору трубопровода. Автомобиль настолько деформировало от удара, что 21-летний автолюбитель, находившийся за его рулем, погиб на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.

Кузбасская Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать интервал. Кроме того, во время движения необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком установил личность погибшего в Кемерове мужчины
В Кузбассе мужчина вынес из магазина ящик для пожертвований
В Междуреченске из горящего дома спасли семь человек
Не справилась с управлением: в ДТП под Чусовитино погибла женщина
В Кемерове оштрафуют управляющие компании за плохую уборку снега
Сергей Цивилев поздравил кузбасских сноубордистов с медалями
Кузбасский курорт попал в десятку самых бюджетных
Погода в Кузбассе 21 января: снег, тепло и гололедица
Суп с пластмассой, чай с червями: новокузнечанка возмущена качеством еды в больнице
Кузбассовцы удивлены отсутствием морозов в Крещение
Сергей Шнуров установил подарочный люк в честь 400-летия Новокузнецка у входа в студию
В Кемерове под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины
Житель города Топки разбил машину соперника
На кузбасской трассе столкнулись грузовик и легковушка
Водитель в Кемерове протаранил грузовик и скрылся с места ДТП
В Новокузнецке иномарка снесла столб троллейбусной контактной сети
Двое кузбассовцев попались на распространении «соли»
Пожар в новокузнецкой квартире очевидцы сняли на видео
Молодые новокузнечане покатались на машине и стали фигурантами дела
В Новокузнецке предприниматель обманул двух пенсионерок на 100 тысяч рублей
В 2018 году в Кузбассе распались 11,7 тысячи семей
В Мысках женщина лишилась 115 тысяч, продавая шапку в интернете
Избивший дворника новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела
Хоккеисты «Кузбасса» обыграли московское «Динамо» в Кемерове
В Кузбассе иномарка протаранила автобус с пассажирами
Сергей Кузнецов поздравил новокузнечан с Крещением