В Кемерове оштрафуют управляющие компании за плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 06:05 2019-01-21T06:11:47+03:00

За неделю в Кузбассе нашли больше 100 нарушений в уборке снега Фото: Олег УКЛАДОВ

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Двум кемеровским управляющим компаниям грозит штраф за плохую уборку снега. На прошлой неделе Госжилинспекция выявила 114 нарушений при уборке дворов и крыш в Кузбассе.

За прошлую неделю инспекторы осмотрели 771 двор и 1090 кровель. В результате инспекции были выявлены 114 нарушений в содержании жилищного фонда. За 11 серьезных нарушений были составлены административные протоколы, которые вскоре попадут в суд. Больше всего нарушений в уборке дворов и крыш было найдено в Междуреченске, Киселевске, Мариинском районе и в Кемерове.

В Кемерове инспекторы выявили 42 нарушения. В отношении управляющих компаний ООО «УК «Жилищник» и ООО «УК «На проспекте Ленина» составлены административные протоколы. За плохую уборку им грозят штрафы в 300 тысяч рублей.

– Если кузбассовцы не довольны качеством уборки снега в своих дворах или с кровель их домов свисают снежные шапки, а управляющие компании бездействуют, граждане могут обратиться в Госжилинспекцию письменно или оставить жалобу по телефону горячей линии, – отметили в Госжилинспекции.

С начала года инспекция выявила 632 нарушения, проверив 12 тысяч дворов. Было составлено 33 административных дела.

Телефон горячей линии ГЖИ: (3842) 36-93-32.