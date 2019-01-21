2019-01-21T06:27:28+03:00
Происшествия

Не справилась с управлением: в ДТП под Чусовитино погибла женщина

47-летняя автолюбительница не справилась с управлением [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Водитель иномарки погибла в результате ДТП. Фото: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"Водитель иномарки погибла в результате ДТП. Фото: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 20 января, на автодороге «НовосибирскЛенинск-Кузнецкий – Кемерово - Юрга» случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Женщина, находившаяся за рулем легковушки, погибла в результате аварии.

ДТП произошло около 11:50 на неподалеку от Чусовитино. Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai Solaris ехала со стороны Ленинска-Кузнецкого в сторону Кемерова. Возможно, из-за сложных погодных условий – мела метель – женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

ДТП под Чусовитино, 20 января 2019 года..Видео: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий", Дима Киселев.

- Иномарка столкнулась с автомобилем «ГАЗ». В результате 47-летняя женщина, управлявшая автомобилем, скончалась на месте, - рассказали о последствиях ДТП в отделе пропаганды ведомства. – 30-летний водитель грузовика не пострадал, а 28-летняя женщина, также находившаяся в «ГАЗе», получила травмы. Ей назначено амбулаторное движение.

Госавтоинспекция напоминает о том, что во время движения необходимо не только соблюдать скоростной режим, но и учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком установил личность погибшего в Кемерове мужчины
В Кузбассе мужчина вынес из магазина ящик для пожертвований
В Междуреченске из горящего дома спасли семь человек
В Кемерове оштрафуют управляющие компании за плохую уборку снега
В ДТП в Кемерове погиб человек
Сергей Цивилев поздравил кузбасских сноубордистов с медалями
Кузбасский курорт попал в десятку самых бюджетных
Погода в Кузбассе 21 января: снег, тепло и гололедица
Суп с пластмассой, чай с червями: новокузнечанка возмущена качеством еды в больнице
Кузбассовцы удивлены отсутствием морозов в Крещение
Сергей Шнуров установил подарочный люк в честь 400-летия Новокузнецка у входа в студию
В Кемерове под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины
Житель города Топки разбил машину соперника
На кузбасской трассе столкнулись грузовик и легковушка
Водитель в Кемерове протаранил грузовик и скрылся с места ДТП
В Новокузнецке иномарка снесла столб троллейбусной контактной сети
Двое кузбассовцев попались на распространении «соли»
Пожар в новокузнецкой квартире очевидцы сняли на видео
Молодые новокузнечане покатались на машине и стали фигурантами дела
В Новокузнецке предприниматель обманул двух пенсионерок на 100 тысяч рублей
В 2018 году в Кузбассе распались 11,7 тысячи семей
В Мысках женщина лишилась 115 тысяч, продавая шапку в интернете
Избивший дворника новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела
Хоккеисты «Кузбасса» обыграли московское «Динамо» в Кемерове
В Кузбассе иномарка протаранила автобус с пассажирами
Сергей Кузнецов поздравил новокузнечан с Крещением