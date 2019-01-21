Не справилась с управлением: в ДТП под Чусовитино погибла женщина

СЕГОДНЯ 06:25 2019-01-21T06:27:28+03:00

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В воскресенье, 20 января, на автодороге «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово - Юрга» случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Женщина, находившаяся за рулем легковушки, погибла в результате аварии.

ДТП произошло около 11:50 на неподалеку от Чусовитино. Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai Solaris ехала со стороны Ленинска-Кузнецкого в сторону Кемерова. Возможно, из-за сложных погодных условий – мела метель – женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687226" frameborder="0"></iframe> ДТП под Чусовитино, 20 января 2019 года..Видео: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий", Дима Киселев.

- Иномарка столкнулась с автомобилем «ГАЗ». В результате 47-летняя женщина, управлявшая автомобилем, скончалась на месте, - рассказали о последствиях ДТП в отделе пропаганды ведомства. – 30-летний водитель грузовика не пострадал, а 28-летняя женщина, также находившаяся в «ГАЗе», получила травмы. Ей назначено амбулаторное движение.

Госавтоинспекция напоминает о том, что во время движения необходимо не только соблюдать скоростной режим, но и учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна.