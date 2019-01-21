2019-01-21T06:43:17+03:00
Происшествия

В Междуреченске из горящего дома спасли семь человек

Еще 47 человек эвакуировались
Кирилл ЧАЩИН
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Ночью загорелась квартира на третьем этаже многоэтажного дома. Фото: архив МЧСНочью загорелась квартира на третьем этаже многоэтажного дома. Фото: архив МЧС
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Ночью в Междуреченске из горящего многоквартирного дома спасли семь человек. Их с верхних этажей спустили по автолестнице.

21 января в 1.34 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании в муниципальном многоквартирном жилом доме на улице Интернациональная. На место выехали три пожарные машины и 11 спасателей.

Когда пожарные прибыли на место, из окон квартиры на третьем этаже шел дым, подъезд был задымлен. Спасатели в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же начали обходить квартиры. Таким образом, из подъезда эвакуировали 47 человек.

– Вместе с тем из-за сильного задымления покинуть квартиры не могли некоторые жильцы верхних этажей. Для их спасения была развернута автолестница, по ней были выведены семь человек. – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В 01.53 пожарные нашли источник возгорания и ликвидировали пожар. По предварительной оценке специалистов, возгорание в квартире произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

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