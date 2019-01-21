В Междуреченске из горящего дома спасли семь человек
Ночью в Междуреченске из горящего многоквартирного дома спасли семь человек. Их с верхних этажей спустили по автолестнице.
21 января в 1.34 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании в муниципальном многоквартирном жилом доме на улице Интернациональная. На место выехали три пожарные машины и 11 спасателей.
Когда пожарные прибыли на место, из окон квартиры на третьем этаже шел дым, подъезд был задымлен. Спасатели в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же начали обходить квартиры. Таким образом, из подъезда эвакуировали 47 человек.
– Вместе с тем из-за сильного задымления покинуть квартиры не могли некоторые жильцы верхних этажей. Для их спасения была развернута автолестница, по ней были выведены семь человек. – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В 01.53 пожарные нашли источник возгорания и ликвидировали пожар. По предварительной оценке специалистов, возгорание в квартире произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.