В Кузбассе мужчина вынес из магазина ящик для пожертвований
В Междуреченске неизвестный мужчина вынес из супермаркета ящик для пожертвований. В Сети появилась запись с видеокамер.
«Вчера в 19:29 по адресу проспект Строителей, 46 мужчина украл ящик для пожертвований на лечение ребенка!!! Посмотрите внимательно, возможно вам знакомы эти люди...», – написал пользователь соцсети.
На опубликованных в соцсети кадрах видно, что мужчина во всем черном, обхватив высокий ящик двумя руками, идет к выходу. На видео никто не мешает мужчине пройти.
Неизвестный выносит ящик для пожертвований из магазина.
«Он прям человек невидимка. Сколько раз было, приходишь в магазин и за тобой следят охранники и консультанты, а тут не разглядели прям», – прокомментировала Наталья Кондратьева.
В областном управлении МВД сообщили, что заявлений полицию по поводу кражи не поступало. Сейчас полицейские разбираются, было ли совершено преступление.