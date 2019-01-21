В Кузбассе мужчина вынес из магазина ящик для пожертвований

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-21T07:43:30+03:00

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В Междуреченске неизвестный мужчина вынес из супермаркета ящик для пожертвований. В Сети появилась запись с видеокамер.

«Вчера в 19:29 по адресу проспект Строителей, 46 мужчина украл ящик для пожертвований на лечение ребенка!!! Посмотрите внимательно, возможно вам знакомы эти люди...», – написал пользователь соцсети.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, что мужчина во всем черном, обхватив высокий ящик двумя руками, идет к выходу. На видео никто не мешает мужчине пройти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687272" frameborder="0"></iframe> Неизвестный выносит ящик для пожертвований из магазина.

«Он прям человек невидимка. Сколько раз было, приходишь в магазин и за тобой следят охранники и консультанты, а тут не разглядели прям», – прокомментировала Наталья Кондратьева.

В областном управлении МВД сообщили, что заявлений полицию по поводу кражи не поступало. Сейчас полицейские разбираются, было ли совершено преступление.