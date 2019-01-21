Следком установил личность погибшего в Кемерове мужчины
В Кемерове Следственный комитет начали проверку после обнаружения на Радуге тела мужчины. Личность погибшего уже установлена.
– У нас проводится доследственная проверка. В рамках проверки признаков криминальной смерти не установлено. Все обстоятельства выясняются, – рассказала Ирина Мазеева, помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ СК по Кемеровской области. Как отметили в Следственном комитете, погибшему было 30 лет, он был местным жителем.
Напомним, что 20 января в Кемерове под окнами многоэтажки на проспекте Шахтеров было обнаружено тело мужчины. Как писала «Комсомолка», погибший, по словам очевидцев, выпал с балкона, а на его теле были видны порезы.