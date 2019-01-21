Следком установил личность погибшего в Кемерове мужчины

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-21T08:09:36+03:00

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В Кемерове Следственный комитет начали проверку после обнаружения на Радуге тела мужчины. Личность погибшего уже установлена.

– У нас проводится доследственная проверка. В рамках проверки признаков криминальной смерти не установлено. Все обстоятельства выясняются, – рассказала Ирина Мазеева, помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ СК по Кемеровской области. Как отметили в Следственном комитете, погибшему было 30 лет, он был местным жителем.

Напомним, что 20 января в Кемерове под окнами многоэтажки на проспекте Шахтеров было обнаружено тело мужчины. Как писала «Комсомолка», погибший, по словам очевидцев, выпал с балкона, а на его теле были видны порезы.