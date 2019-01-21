2019-01-21T08:09:36+03:00
Происшествия

Следком установил личность погибшего в Кемерове мужчины

Следователи начали проверку
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кемерове Следственный комитет начали проверку после обнаружения на Радуге тела мужчины. Личность погибшего уже установлена.

– У нас проводится доследственная проверка. В рамках проверки признаков криминальной смерти не установлено. Все обстоятельства выясняются, – рассказала Ирина Мазеева, помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ СК по Кемеровской области. Как отметили в Следственном комитете, погибшему было 30 лет, он был местным жителем.

Напомним, что 20 января в Кемерове под окнами многоэтажки на проспекте Шахтеров было обнаружено тело мужчины. Как писала «Комсомолка», погибший, по словам очевидцев, выпал с балкона, а на его теле были видны порезы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе мужчина вынес из магазина ящик для пожертвований
В Междуреченске из горящего дома спасли семь человек
Не справилась с управлением: в ДТП под Чусовитино погибла женщина
В Кемерове оштрафуют управляющие компании за плохую уборку снега
В ДТП в Кемерове погиб человек
Сергей Цивилев поздравил кузбасских сноубордистов с медалями
Кузбасский курорт попал в десятку самых бюджетных
Погода в Кузбассе 21 января: снег, тепло и гололедица
Суп с пластмассой, чай с червями: новокузнечанка возмущена качеством еды в больнице
Кузбассовцы удивлены отсутствием морозов в Крещение
Сергей Шнуров установил подарочный люк в честь 400-летия Новокузнецка у входа в студию
В Кемерове под окнами многоэтажного дома обнаружили труп мужчины
Житель города Топки разбил машину соперника
На кузбасской трассе столкнулись грузовик и легковушка
Водитель в Кемерове протаранил грузовик и скрылся с места ДТП
В Новокузнецке иномарка снесла столб троллейбусной контактной сети
Двое кузбассовцев попались на распространении «соли»
Пожар в новокузнецкой квартире очевидцы сняли на видео
Молодые новокузнечане покатались на машине и стали фигурантами дела
В Новокузнецке предприниматель обманул двух пенсионерок на 100 тысяч рублей
В 2018 году в Кузбассе распались 11,7 тысячи семей
В Мысках женщина лишилась 115 тысяч, продавая шапку в интернете
Избивший дворника новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела
Хоккеисты «Кузбасса» обыграли московское «Динамо» в Кемерове
В Кузбассе иномарка протаранила автобус с пассажирами
Сергей Кузнецов поздравил новокузнечан с Крещением