2019-01-21T09:21:30+03:00
Происшествия

В Кемерове водителя иномарки зажало после ДТП с автобусом

Кадры с места аварии появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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О количестве пострадавших пока не известно. Кадр: "ВКонтакте"О количестве пострадавших пока не известно. Кадр: "ВКонтакте"
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В понедельник, 21 января, в Кемерове иномарка столкнулась с автобусом. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне авто.

Как рассказали очевидцы, авария произошла на улице Нахимова на выезде из города. Водитель иномарки не успел завершить обгон перед встречным автобусом разреза «Черниговец». В результате столкновения легковушку буквально смяло. Водитель оказался зажат в салоне. На месте работали специалисты Службы спасения и спасатели МЧС, которые отключили аккумуляторы машин и деблокировали пострадавшего.

Иномарку смяло после столкновения с автобусом

Иномарку смяло после столкновения с автобусом

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