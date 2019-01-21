В Кемерове водителя иномарки зажало после ДТП с автобусом
Кадры с места аварии появились в Сети
О количестве пострадавших пока не известно. Кадр: "ВКонтакте"
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В понедельник, 21 января, в Кемерове иномарка столкнулась с автобусом. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне авто.
Как рассказали очевидцы, авария произошла на улице Нахимова на выезде из города. Водитель иномарки не успел завершить обгон перед встречным автобусом разреза «Черниговец». В результате столкновения легковушку буквально смяло. Водитель оказался зажат в салоне. На месте работали специалисты Службы спасения и спасатели МЧС, которые отключили аккумуляторы машин и деблокировали пострадавшего.
Иномарку смяло после столкновения с автобусом