2019-01-21T09:42:53+03:00
Общество

Кузбасские полицейские спасли от холода трех человек

Жители соседнего региона попали в беду
Кирилл ЧАЩИН
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Полицейские отогрели жителей Новосибирска в патрульной машине. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиПолицейские отогрели жителей Новосибирска в патрульной машине. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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На кузбасской трассе полицейские помогли трем замерзающим жителями Новосибирска области. Молодые люди попали в ДТП.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, водитель иномарки ехал с двумя друзьями из Новосибирска к родным в Кемерово. На трассе он не справился с управлением и съехал в кювет, где машин застряла в снегу.

– Молодые люди не пострадали, однако самостоятельно вернуть транспортное средство на дорогу не смогли, а проезжавшие мимо машины не останавливались, – рассказали в полиции. – Жители соседнего региона провели на улице более получаса и сильно замерзли, поскольку были одеты и обуты не по сезону.

Замерзающих молодых людей заметили инспекторы ГИБДД. Они пустили новосибирцев в патрульный автомобиль погреться. Полицейские остановили грузовик, который помог вытащить иномарку на дорогу.

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