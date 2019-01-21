В Кузбассе появится особо охраняемая природная территория «Арчекасский кряж»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-21T09:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе на территории Мариинского района создана новая особо охраняемая природная территория «Арчекасский краж». Она стала 20-й в области.

В декабре 2016 года общественность Мариинска выступила с инициативой о создании ОППТ. Было проведено комплексное экологическое обследование, изучен флористический состав территории «Арчекасский кряж», согласованы границы заказника с собственниками земельных участков, входящих в состав территории, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также согласование Минприроды России.

-Необходимость принятия решения была обусловлена нахождением уникального природного комплекса в густонаселенном районе, вблизи города Мариинска, в окружении дорожной, селитебной и промышленной инфраструктуры. Существовала реальная угроза утраты имеющегося биологического разнообразия в ближайшие несколько лет, - отметили в пресс-службе администрации области.

Сегодня в озерах заказника обитают бобры и норки, в прибрежных зонах гнездятся водоплавающие птицы, а из рептилий чаще всего можно встретить гадюку и щитомордника. Также на территории государственного природного заказника «Арчекасский кряж» находятся семь исторических памятников – это древние курганы поселения людей, которые относятся к культуре бронзового и раннего железного века, т.е. к III - II тысячелетию до нашей эры.