В Кемерове в ДТП с автобусом пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-21T10:51:06+03:00

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В Кемерове в результате столкновения иномарки с автобусом пострадали два человека. Подробности ДТП рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля Lifan ехал по улице Нахимова в сторону улицы Ракитянского, когда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это время по встречной полосе ехал автобус.

– Оба водителя травмированы. Ведется административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия и степень вины каждого из его

участников, – рассказали в УГИБДД по Кемеровской области.

Напомним, что в результате столкновения ноги водителя иномарки оказались зажаты. Мужчину вытаскивали из салона спасатели.