В Кемерове в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Кемерове в результате столкновения иномарки с автобусом пострадали два человека. Подробности ДТП рассказали в Госавтоинспекции.
Водитель автомобиля Lifan ехал по улице Нахимова в сторону улицы Ракитянского, когда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это время по встречной полосе ехал автобус.
– Оба водителя травмированы. Ведется административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия и степень вины каждого из его
участников, – рассказали в УГИБДД по Кемеровской области.
Напомним, что в результате столкновения ноги водителя иномарки оказались зажаты. Мужчину вытаскивали из салона спасатели.