Появилось видео с места аварии иномарки и автобуса в Кемерове
В сети появилось видео с места аварии на улице Нахимова, где столкнулись автомобиль Lifan и пассажирский автобус. В ДТП пострадали оба водителя.
Авария, после которой передняя часть легкового автомобиля превратилась в груду обломков, а его водитель оказался зажат в машине, произошла на выезде из города в понедельник.
Автобус и иномарка столкнулись на выезде из Кемерова.Автор: Mikhail Trofimov / "ВКонтакте"
Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате травмы получили оба мужчины, управлявшие транспортными средствами.
В настоящее время ведется административное расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.