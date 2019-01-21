Появилось видео с места аварии иномарки и автобуса в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-21T11:47:06+03:00

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В сети появилось видео с места аварии на улице Нахимова, где столкнулись автомобиль Lifan и пассажирский автобус. В ДТП пострадали оба водителя.

Авария, после которой передняя часть легкового автомобиля превратилась в груду обломков, а его водитель оказался зажат в машине, произошла на выезде из города в понедельник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687304" frameborder="0"></iframe> Автобус и иномарка столкнулись на выезде из Кемерова.Автор: Mikhail Trofimov / "ВКонтакте"

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате травмы получили оба мужчины, управлявшие транспортными средствами.

В настоящее время ведется административное расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.