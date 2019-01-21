Застрявшая в снегу фура перегородила дорогу в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-21T12:00:05+03:00

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В Кемерове фура перегородила дорогу на улице Инициативной. Большегруз забуксовал в снегу и заблокировал проезд в обе стороны.

Видео дорожного происшествия появилось в социальных сетях днем понедельника, 21 января. На кадрах видно, что фура стоит посреди дороги на улице Инициативной – недалеко от поворота на улицу 40 лет Октября. По словам автора видео, большегруз забуксовал в снегу.

Судя по кадрам, фура доставила неприятности маршрутным такси и их пассажирам, маршрут которых пролегает по данному участку дороги. Однако, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», затора здесь не было – общая скорость движения составляет 30 километров в час.

Как пояснили «Комсомольской правде» в кемеровской ГИБДД, фуру уже освободили из снежного плена. Проезд беспрепятственно осуществляется в обе стороны.