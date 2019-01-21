2019-01-21T12:32:02+03:00
Общество

Кемеровские хирурги полтора года лечили перерезанное горло мужчины

Пациенту провели несколько операций
Екатерина БОРМОТОВА
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Чтобы спасти жизнь пациенту, хирургам пришлось одновременно делать две операции - на горле и пищеводеЧтобы спасти жизнь пациенту, хирургам пришлось одновременно делать две операции - на горле и пищеводе
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В Кемерове хирурги полтора года лечили перерезанное горло мужчины. Вскоре он сможет сделать самостоятельный вдох.

В июне 2017 года на стол хирургов Кемеровской областной больницы имени Беляева попал 28-летний мужчина с тяжелейшей травмой – ему канатом перерезало горло. В результате ЧП трахея полностью оторвалась от гортани. Осложняло ситуацию то, что также у мужчины произошел разрыв пищевода. Счет шел на минуты, так как мужчина мог захлебнуться собственной кровью.

В экстренном порядке пациенту одновременно делали две операции – одни врачи соединяли трахею и устанавливали трахеостомическую трубку, другие восстанавливали разорванный пищевод. С обеими задачами хирурги успешно справились.

Однако у пациентов с травмой гортани нередко возникают осложнения, вызванные длительным использованием трахеостомической трубки, - стеноз, или сильное сужение просвета. В результате чего дышать невозможно.

– Еще шесть лет назад мы не могли на месте помочь пациентам с таким осложнением. Приходилось отправлять в столичные клиники, – говорит заведующий эндоскопическим отделением ГАУЗ КОКБ Михаил Мерзляков, – На сегодняшний день у нас отработана методика установки удаления рубца и установки стента-каркаса, который держит форму и не позволяет зарасти просвету.

На сегодняшний день сложное лечение находится на финальной стадии. Скоро мужчина сможет снова самостоятельно дышать.

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