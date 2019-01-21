Кардиолог из Кемерова получила федеральный грант в полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-21T12:53:07+03:00

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Кардиолог из Кемерова Елена Горбунова выиграла федеральный грант Российского кардиологического общества и компании Bayer «Фибрилляция предсердий». На развитие своего проекта врач сможет направить полмиллиона рублей.

Всего на конкурс были поданы 84 заявки от кардиологов из 34 регионов России. В итоге компетентное жюри, состоящее из ведущих специалистов в области сердечно-сосудистых заболеваний, признало победителем проект кемеровского кардиолога. Елена Горбунова выступила с темой «Персонализированный выбор антикоагулянта у пациентов с фибрилляцией предсердий на амбулаторно-поликлиническом этапе».

- Нам было крайне сложно определиться с победителем, так как все поданные заявки были по-своему интересны и уникальны. Тем не менее, мы с коллегами остановили выбор на заявке из города Кемерово, так как, на наш взгляд, именно в ней в наибольшей степени были проработаны ключевые требования гранта, - прокомментировал выбор жюри президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

Выигранные деньги кемеровский кардиолог сможет направить на развитие своего проекта.