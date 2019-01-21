В Кузбассе бывший заключенный убил подростка за оскорбление

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-21T13:12:56+03:00

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В Яшкинском районе бывший заключенный убил подростка, который оскорбил его матом. Мужчина воткнул в шею 14-летнему мальчику нож и ушел домой.

Инцидент произошел 15 сентября прошлого года. Суд установил, что 55-летний местный житель поругался с подростками, которые сидели на лавочки около подъезда, в котором он проживал. В ходе ссоры 14-летний подросток обругал мужчину матом – он использовал слова, которые имели определенное значение для неоднократно сидевшего в тюрьме кузбассовца. Простить дерзость подростка он не смог и сходил домой за ножом. Выйдя на улицу, мужчина ударил подростка ножом в шею и спокойно ушел домой. Друг мальчика попросил прохожих вызвать скорую помощь, однако спасти ребенка врачам не удалось, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Подозреваемого в убийстве мужчину задержали по горячим следам. В ходе следствия он признал свою вину, но убеждал всех, что хотел лишь проучить подростка. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.