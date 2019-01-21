2019-01-21T14:10:29+03:00
Происшествия

11-летний школьник сломал спину, упав со сцены в Кузбассе

Учреждение выплатит ребенку 200 тысяч рублей за моральный вред
Екатерина БОРМОТОВА
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Юный артист провел в больнице больше месяцаЮный артист провел в больнице больше месяца
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В Кузбассе 11-летний школьник сломал спину, упав со сцены Дома культуры. Учреждение по суду выплатит ребенку больше 200 тысяч рублей за моральный вред и лечение.

Несчастный случай произошел в марте прошлого года. Мальчик находился в актовом зале Ижморского Дома культуры, забежал на сцену и упал в открытое подвальное помещение, расположенное под ней, - из-за отсутствия освещения и ограждения он не увидел открытую дверь. В результате ребенок получил компрессионный перелом третьего грудного позвонка – эксперты оценили, что здоровью мальчика был нанесен ущерб средней тяжести.

Юный артист провел в больнице больше месяца, три недели не мог вставать и ходить, ел лежа и сильно переживал о случившемся. После выписки ему необходимо два года носить корсет.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру и попросила помочь взыскать компенсацию морального вреда. Прокурор обратился в суд.

- В декабре Ижморский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал ребенку с учреждения культуры «Ижморская центральная клубная система» в качестве возмещения морального вреда 200 тысяч рублей, а также 11 955 рублей в счет возмещения расходов на лечение, - пояснили в прокуратуре Кемеровской области.

Решение вступило в законную силу.

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