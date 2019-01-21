СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-21T16:27:43+03:00

Проезд в «Шерегеш-экспрессе» на один день станет бесплатным. Фото: пресс-служба АКО

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В конце этой недели молодежь будет отмечать День российского студенчества. Кузбасские транспортники подготовили для студентов приятный подарок – возможность бесплатного проезда на «Шерегеш-экспрессе».

25 января все учащиеся высших и средних учебных заведений смогут добраться на горнолыжный курорт в Шерегеше на электропоезде «Шерегеш-экспресс» на особых условиях. Ребятам достаточно при оформлении билета на станции предъявить студенческий билет – и тогда проезд будет бесплатным.

- У нас очень много активных молодых ребят, которые встретят праздник на склонах Шерегеша, и такой подарок для них лишним не будет! – отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.