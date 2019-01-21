Злобный новокузнечанин сжег два автомобиля и оказался за решеткой

СЕГОДНЯ 18:01 2019-01-21T18:01:20+03:00

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От злости и, видимо, желая выпустить пар, новокузнечанин сжег два чужих автомобиля. Из-за неумения контролировать себя мужчина на 3,6 года лишился свободы.

28-летний новокузнечанин поругался с родителями. И вместо того, чтобы найти пути к примирению, вышел на улицу и сорвал злость на ни в чем не повинных автомобилях. Мужчина попросту разбил стекло, облил горючей жидкостью и поджег два автомобиля – Toyota Caldina и ВАЗ-2108, которые были припаркованы во дворе одного из домов на улице Пржевальского. Иномарка была полностью уничтожена огнем, а у отечественного автомобиля выгорел салон. В общей сложности, сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Скрыться от правосудия у злобного новокузнечанина не получилось. Его задержали сотрудники полиции. Впрочем, мужчина уже ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления. Вот и в этот раз с учетом имеющегося срока мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 3,6 года. все это время он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, 28-летний новокузнечанин должен будет возместить материальный ущерб потерпевшим.