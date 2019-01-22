В Кемерове из-за роста ДТП проверят таксистов
В Кемерове инспекторы ГИБДД устроят проверки таксистов после аварии на улице Нахимова. Полицейские отмечают, что легковые такси все чаще устраивают ДТП.
Напомним, что утром в понедельник водитель такси на иномарке выехал на встречную полосу на улице Нахимова и столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали оба водителя.
Как сообщили в городском управлении ГИБДД, в ближайшую неделю инспекторы проведут мероприятия по предупреждению нарушений таксистами.
– В ходе проверок инспекторы ГИБДД активизируют работу по выявлению и пресечению среди водителей легкового такси нарушений Правил дорожного движения, особое внимание уделят пресечению фактов перевозок пассажиров «нелегальным такси», эксплуатации технически неисправных автомобилей, в том числе, с несанкционированными изменениями конструкции, например, газобаллонного оборудования, – отметил заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.
Инспекторы проведут беседы с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, чтобы напомнить о необходимости предрейсового контроля водителей и технического состояния авто.