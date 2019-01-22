2019-01-22T04:05:31+03:00
Общество

«Что отремонтировать?»: Власти Кемерова начали собирать предложения горожан

В городе установили восемь урн для посланий чиновникам
Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровские власти начали собирать предложения горожан о том, что необходимо отремонтировать в 2019 году по федеральному проекту. Свои пожелания кемеровчане могут оставить в районных администрациях.

Как отметили в мэрии Кемерова, жители Кемерова смогу выбрать общественное пространство, которые в 2019 году отремонтируют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В понедельник во всех районах горда открылись восемь пунктов сбора предложений, которые находятся в управлениях районов. Жителям нужно описать свои идеи в письменном виде и сбросить в специальные урны.

– Предлагать объекты ремонта горожане смогут в течение месяца. Из имеющихся вариантов будет составлен итоговый перечень территорий, которые будут вынесены на голосование в марте, – отметили в мэрии.

В 2017 и 2018 году благодаря федеральному проекту была реконструирована центральная часть бульвара Строителей, Кировской набережной и сквера «Орбита».

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