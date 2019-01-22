Житель Кузбасса пырнул ножом двух человек на дне рождения

СЕГОДНЯ 05:18 2019-01-22T05:27:05+03:00

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В Кузбассе мужчина ударил ножом в живот двух молодых людей на дне рождения. К поножовщине привела неудачная шутка отца с сыном.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, 28-летний мужичина выпивал в гостях у коллеги, отмечая день рождения его сына. Во время застолья отец с сыном начали в шутку бороться. Увидев это, гость решил вмешаться. Друзья именинника стали ему мешать и отвели в сторону, при этом несколько раз ударив.

– Мужчина затаил на них обиду, он достал из кармана перочинный нож и ударил молодых людей каждого ножом в живот, – рассказали в Следственном комитете. – Один из потерпевших добежал до соседей и попросил их вызвать «скорую помощь». 16- и 20-летнего потерпевших госпитализировали.

Мужчина не стал убегать в места преступления и стал сотрудничать с правоохранителями, которые приехали по вызову медиков. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».