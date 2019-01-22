В Кузбассе на трассе загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 05:30 2019-01-22T05:44:04+03:00

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Вечером в понедельник, 21 января, на кузбасской трассе случилось ЧП. Здесь прямо на дороге загорелся автомобиль «ГАЗель».

Чрезвычайное происшествие случилось 21 января на 48-ом километре автодороги «Кемерово Ленинск-Кузнецкий». Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера в 18:40, и сразу же на место выдвинулось пожарное подразделение – четыре человека и одна единица техники.

- Когда прибыло первое подразделение, из-под капота автомобиля «ГАЗель-бизнес» 2003 года выпуска шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – в результате пожара обгорел моторный отсек на площади 0,5 квадратных метра.

Уже в 18:58 пожарные справились с возгоранием. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования транспортного средства.