В Кузбассе на трассе загорелся автомобиль
Вечером в понедельник, 21 января, на кузбасской трассе случилось ЧП. Здесь прямо на дороге загорелся автомобиль «ГАЗель».
Чрезвычайное происшествие случилось 21 января на 48-ом километре автодороги «Кемерово Ленинск-Кузнецкий». Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера в 18:40, и сразу же на место выдвинулось пожарное подразделение – четыре человека и одна единица техники.
- Когда прибыло первое подразделение, из-под капота автомобиля «ГАЗель-бизнес» 2003 года выпуска шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – в результате пожара обгорел моторный отсек на площади 0,5 квадратных метра.
Уже в 18:58 пожарные справились с возгоранием. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования транспортного средства.