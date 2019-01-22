В Кемерове полицейские забрали у родителей трех голодных дочерей

СЕГОДНЯ 05:56 2019-01-22T06:05:51+03:00

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Сотрудникам полиции пришлось забрать из семьи трех маленьких девочек: в доме, где они проживали, было очень холодно и не было еды.

Врачи, пришедшие в один из домов частного сектора проведать одну из маленьких пациенток, были возмущены, в каких условиях живет девочка и две ее сестры. В помещении было холодно, не убрано, при этом еды, пригодной для малышей, дома не оказалось. Мама трех дочек, младшей из которых всего шесть месяцев, а старшей – три года, находилась вместе с детьми. Женщина пояснила, что семья совсем недавно переехала в новое жилище, оттого-то в доме и беспорядок. А продукты и топливо семья якобы еще не успела приобрести.

В отношении родителей был составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Им может быть назначен штраф в размере 500 рублей. кроме того, семья поставлена на профилактический учет. Все три девочки были изъяты из семьи и помещены в специализированные учреждения.