Новый год – старые цены: Весь январь в гипермаркете «Практик-мебель» - скидки до 90 процентов

СЕГОДНЯ 06:16 2019-01-22T06:17:46+03:00

До 31 января в мебельном центре будут действовать огромные скидки. Фото: Мебельный центр «Практик-мебель»

Изменить размер текста: A A

Огромный гипермаркет в центре города Кемерово приглашает кузбассовцев за новой мебелью. Здесь есть все: гостиные, прихожие, спальни, детские, кухни, столы и стулья, кресла-мешки и многое другое в наличии и под заказ.

До 31 января 2019 года во всех салонах гипермаркета «Практик-мебель» действуют скидки и спецпредложения.

С 19 по 27 января в салоне «Яна» - ликвидация мебели перед обновлением коллекции. Скидка на мягкие кровати - до 40%, на матрасы – до 20%, на постельное белье, подушки, одеяла и наматрасники – до 30%, на мягкую мебель под заказ - 15%. Бесплатная доставка всех заказов, принятых до 27 января.

В «Практике» открылся салон «МебельВилль» и уже объявил первую распродажу года: только в январе скидки до 90%! Обеденные столы - от 1350 рублей, кровать с матрасом - от 9730 рублей.

«Практик» - это более 20 салонов мебели в одном месте. Фото: Мебельный центр «Практик-мебель»

В салоне Ormatek – скидка 40% на одеяла, 25% - на постельное белье, 30% - на пледы, а также 20% на мебель для спальни при покупке кровати. В салоне «Райтон» - на подушки и матрасы до 50% и 20% на тумбы, комоды и туалетные столы Ormasoft.

В салоне «Атмосфера» - каменная мойка в подарок при покупке кухни. Скидка 15% на обеденные группы, столы и стулья. А также скидка 1000 рублей при покупке двух кресел-мешков.

Мебельный центр «Практик-мебель»

Город Кемерово, пр. Ленина, 90/2

https://vk.com/praktikmebel

https://www.instagram.com/practik42/

Реклама