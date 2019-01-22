Кузбассовца с 2,7 килограммами наркотиков задержали в Норильске

СЕГОДНЯ 06:27 2019-01-22T06:52:53+03:00

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Житель Кемеровской области отправился на заработки в Норильск, но дальше аэропорта никуда не попал. Сотрудники полиции обнаружили у него крупную партию наркотиков.

Кузбассовец решил отправиться в Норильск, чтобы там немного подзаработать. Причем зарабатывать он собирался на распространении наркотических средств. Мужчина заранее нашел подельников – на данный момент участники организованной группы пока не установлены – и прибыл в аэропорт. При себе у мужчины было два пакета с запрещенными веществами общим весом более 2,76 килограмма. Мужчина планировал в дальнейшем разложить наркотики по тайникам для последующего сбыта.

Сотрудники Таймырского ЛО МВД России задержали наркодилера и изъяли наркотики.

- При вынесении приговора суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, выполнение подсудимым условий досудебного соглашения о сотрудничестве и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.