Кузбассовца с 2,7 килограммами наркотиков задержали в Норильске
Житель Кемеровской области отправился на заработки в Норильск, но дальше аэропорта никуда не попал. Сотрудники полиции обнаружили у него крупную партию наркотиков.
Кузбассовец решил отправиться в Норильск, чтобы там немного подзаработать. Причем зарабатывать он собирался на распространении наркотических средств. Мужчина заранее нашел подельников – на данный момент участники организованной группы пока не установлены – и прибыл в аэропорт. При себе у мужчины было два пакета с запрещенными веществами общим весом более 2,76 килограмма. Мужчина планировал в дальнейшем разложить наркотики по тайникам для последующего сбыта.
Сотрудники Таймырского ЛО МВД России задержали наркодилера и изъяли наркотики.
- При вынесении приговора суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, выполнение подсудимым условий досудебного соглашения о сотрудничестве и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.