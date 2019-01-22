В Междуреченске управляющая компания заплатит за плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 07:02 2019-01-22T07:34:04+03:00

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Плохая очистка кровель, свисающие снежные «шапки» и отсутствие ограждения – все это привело к тому, что одна из управляющих компаний Междуреченска должна будет заплатить штраф. Правда, его размер пока не установлен судом.

Специалисты Госжилинспекции получили жалобы горожан на плохую работу «УК ЖилСервис». Во время проверки, которую провели инспекторы, оказалось, что крыши обслуживаемых многоэтажек действительно сильно заснежены, а со скатных кровель нависают снежные «шапки». При этом управляющая компания не озаботилась тем, чтобы огородить опасные участки сигнальными лентами и предупреждающими табличками.

- Чрезмерное скопление снега было зафиксировано инспекторами на кровлях многоэтажек по проспекту Коммунистическому и проспекту Строителей, на улице Кузнецкой, а также по проспекту 50 лет ВЛКСМ и на других адресах, - сообщает пресс-служба областной Госжилинспекции.

Управляющая компания получила предписание очистить кровли от снега, причем качество уборки через две недели проверят сотрудники Госжилинспекции. Кроме того, ватериалы административного дела будут направлены в суд, который определит размер штрафа для управляющей компании.

К слову, с начала зимы в Кузбассе обследовано более 12 тысяч дворов и кровель, выявлено 632 нарушения, выдано 908 предписаний и предостережений на их устранение, составлено 33 административных дела.