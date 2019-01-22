2019-01-22T07:52:19+03:00
Происшествия

В Кузбассе вор хотел похитить снегоболотоход, но не смог сдвинуть его с места

Попытка ограбления оказалась неудачной, зато срок – реальный
Екатерина РОМАНОВА
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Попытка ограбления оказалась неудачной, зато срок – реальный. фото: архив КППопытка ограбления оказалась неудачной, зато срок – реальный. фото: архив КПФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Рецидивист из поселка Яя лишился свободы за попытку ограбления. Мужчина хотел похитить снегоболотоход, но не смог сдвинуть его с места.

38-летний житель города Анжеро-Судженска в августе 2018 года решил провести небольшой ремонт в своем гараже. Он нанял работника – 28-летнего жителя Яи. Тот выполнил все, что от него требовалось и ушел из гаража. Увы, работник оказался нечистым на руку человеком: мужчина приметил в прицепе автомобиля снегоболотоход и решил его похитить, а потом и продать. К слову, стоимость техники составляет порядка 700 тысяч рублей.

Вечером злоумышленник вернулся к гаражу, взломал окно гаража и забрался внутрь. Однако украсть снегоболотоход ему не удалось: техника оказалась настолько тяжелой, что вор не смог сдвинуть прицеп с места. Раздосадованный злоумышленник скрылся с метса преступления, а утром владелец гаража, обнаружив следы взлома, обратился в полицию.

28-летний наемный работник оказался рецидивистом. По решению суда ближайшие два года он проведет в колонии строгого режима.

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