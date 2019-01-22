СЕГОДНЯ 08:17 2019-01-22T08:31:16+03:00

Из-за пожара в трансформаторной будке кемеровчане остались без света. Фото: vk.com, "Регион 42"

Изменить размер текста: A A

Жители многоквартирных домов на проспекте Молодежном остались утром во вторник, 22 января, без света. Причиной стал пожар, который начался в трансформаторной будке.

Фотографиями с места происшествия горожане поделились в социальных сетях. Местные жители рассказали, что сначала услышали сильный хлопок, а потом погас свет. Вскоре к месту ЧП прибыли пожарные.

- На место чрезвычайного происшествия выезжали два подразделения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным, в будеко обгорел кабель. Огонь был потушен до прибытия пожарных.

В настоящее время электроснабжение восстановлено в большинстве квартир.