2019-01-22T08:31:16+03:00
Происшествия

Из-за пожара в трансформаторной будке кемеровчане остались без света

Пожар случился в первой половине дня 22 января
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Из-за пожара в трансформаторной будке кемеровчане остались без света. Фото: vk.com, "Регион 42"Из-за пожара в трансформаторной будке кемеровчане остались без света. Фото: vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

Жители многоквартирных домов на проспекте Молодежном остались утром во вторник, 22 января, без света. Причиной стал пожар, который начался в трансформаторной будке.

Фотографиями с места происшествия горожане поделились в социальных сетях. Местные жители рассказали, что сначала услышали сильный хлопок, а потом погас свет. Вскоре к месту ЧП прибыли пожарные.

- На место чрезвычайного происшествия выезжали два подразделения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным, в будеко обгорел кабель. Огонь был потушен до прибытия пожарных.

В настоящее время электроснабжение восстановлено в большинстве квартир.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Прокопьевска врезался в торговый центр и погубил своего пассажира
Артемия Лебедева удивило название кемеровского аэропорта
В Кузбассе вор хотел похитить снегоболотоход, но не смог сдвинуть его с места
В Междуреченске управляющая компания заплатит за плохую уборку снега
Кузбассовца с 2,7 килограммами наркотиков задержали в Норильске
Новый год – старые цены: Весь январь в гипермаркете «Практик-мебель» - скидки до 90 процентов
В Кемерове полицейские забрали у родителей трех голодных дочерей
В Кузбассе на трассе загорелся автомобиль
Житель Кузбасса пырнул ножом двух человек на дне рождения
«Что отремонтировать?»: Власти Кемерова начали собирать предложения горожан
В Кемерове из-за роста ДТП проверят таксистов
Злобный новокузнечанин сжег два автомобиля и оказался за решеткой
Проезд в «Шерегеш-экспрессе» на один день станет бесплатным