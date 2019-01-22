2019-01-22T09:25:04+03:00
Общество

Житель Прокопьевска врезался в торговый центр и погубил своего пассажира

Мужчина лишился свободы на 2,5 года
Екатерина РОМАНОВА
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Автолюбитель, по вине которого случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, ближайшие 2,5 года проведет в колонии-поселении. Увы, это не вернет жизни его пассажиру.

В июле прошлого года 33-летний житель Прокопьевска в нетрезвом виде сел за руль. Более того, в автомобиле вместе с ним находился пассажир. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и его автомобиль Honda Accord наехал на крыльцо торгового центра. Машина перевернулась. Пассажир, сидевший на переджнем сидении, получил травмы, от которых скончался на месте.

Позже следствие установило, что погибший являлся владельцем автомобиля, а за рулем находился его нетрезвый друг. Примечательно, мужчина существенно превысил скорость – до 120 километров в час.

- Суд изучил собранные следствием материалы и признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления. В качестве наказания он приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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