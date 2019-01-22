В Кузбассе во второй раз закрыли опасный детский бассейн

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-22T11:19:15+03:00

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В одном из детских садов города Прокопьевска приостановлена деятельность бассейна. Примечательно, что это произошло во второй раз.

В октябре 2018 года сотрудники Роспортебнадзора провели проверку в муниципальном детском саду в Прокопьевске и обнаружили, что он эксплуатируется с нарушениями. Тогда бассейн был закрыт - до устранения этих нарушений. как оказалось, на потолке и стенах помещения имелись следы подтеков, в приемной бассейна протекал потолок и даже имелся грибок. Также специалисты отметили, что возможно обрушение штукатурного слоя, а это, в свою очередь влияет на качество воды в бассейне, может привести к возникновению респираторных заболевай, острых вирусных инфекций.

Когда была проведена повторная проверка, оказалось, что никакие работы в бассейне не проводились, поэтому суд постановил приостановить деятельность по проведению занятий в бассейне еще на 90 суток, - об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.