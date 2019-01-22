В Новокузнецке безработный сын убил отца-шахтера

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-22T12:01:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое новокузнечан, отец и сын, вдвоем ушли в запой. Мужчины поругались, и сын ударил отца ножом. Пенсионер мог бы остаться в живых, если бы не стал пить дальше.

В ночь с 18 на 19 января в Орджоникидзевском районе безработный мужчина убил собственного отца-пенсионера, который когда-то работал шахтером. Как оказалось, мужчины начали распивать спиртное еще 17 января. Через сутки они из-за чего-то поругались. Примечательно, что причину ссоры сын не помнит. Однако следователям он рассказал, что отец пошел на него с кулаками в тот момент, когда он резал хлеб. Сын повернулся к отцу и ударил его ножом в область груди. Удар охладил пыл бывшего шахтера, и мужчины даже выпили «мировую». А потом отправились спать.

Сын проснулся ночью оттого, что скулила собака. Мужчина вышел на кухню и увидел, что в кухне на полу лежит его отец. Сын вызвал скорую помощь, а позже дал сотрудникам полиции признательные показания, - об этом сообщает city-n со ссылкой на старшего следователя следственного отдела СУ СК РФ по городу Новокузнецку Филиппа Фоминского. Примечательно, что если бы пенсионеру вовремя была оказана медицинская помощь, он остался бы жив.