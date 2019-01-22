В Кузбассе назначен новый руководитель терфонда ОМС

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-22T12:32:47+03:00

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Заместитель губернатораКемеровской области по вопросам здравоохранения Елена Малышева представила нового руководителя территориального фонда ОМС. На эту должность назначен Алексей Цигельник

Алексей Цигельник – доктор медицинских наук, профессор. За его плечами большой прпактический опыт врача-хирурга и руководителя. Так, с 1990 по 2008 год он был врачом хирургом, а потом и заведующим хирургическим отделением №1 Кемеровской областной клинической больницы. С 2009 года Цигельник работал в отделении хирургии в одной из больниц Германии. С 2013 года занимал должность заместителя главврача по хирургической помощи Кемеровской областной клинической больницы.

- Порядочность Алексея Марковича, его способность тщательно углубляться в поставленную задачу и нацеленность на достижение результата – это то, что поможет ему выстроить работу в терфонде таким образом, чтобы она приносила максимальную пользу системе здравоохранения Кузбасса, - выразила надежду Елена Малышева, представляя коллективу нового руководителя.

Перед Алексеем Цигельником стоят такие первоочередные задачи, как закредитованность и неэффективность расходования средств медицинскими организациями, работающими в системе ОМС. Также ему предстоит пересмотреть затраты терфонда и заняться реализацией национальных проектов.