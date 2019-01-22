Кемеровские бизнесмены отсудили у китайских 200 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-22T12:42:41+03:00

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Кемеровская компания отсудила у китайских партнеров более 200 тысяч долларов. Спустя шесть лет разбирательств суд встал на сторону кемеровчан.

В 2010 году кемеровская компания «СДМ-Сервис» заключила контракт с китайскими партнерами на покупку карьерных самосвалов TEREX TR60. Сумма договора составила 40 миллионов долларов – при условии 100-процентной предоплаты. Однако спустя три года кемеровчане подписали с зарубежными партнерами соглашение о прекращении действий контракта – из-за введения на территории России утилизационного сбора сделка стала невыгодной для стороны покупателя. Китайская компания «Сайте» должна была вернуть партнерам 980 тысяч долларов аванса, но не сделала этого. Поставщик самосвалов остался должен кемеровчанам более 200 тысяч долларов.

После этого компания «СДМ-Сервис» обратилась в суд. В 2015 году Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России (МКАС при ТПП РФ) удовлетворил требования покупателя в полном объеме. Однако принятое им решение не означало возможность его прямого исполнения на территории КНР. Тогда коллегия адвокатов «Регионсервис» обратилась с заявлением в народный суд средней степени китайского города Хейке, но он не нашел оснований для удовлетворения требований третейского суда.

Разбирательства шли еще три года. И в январе 2019 в споре между «СДМ-Сервис» и «Сайте» была поставлена точка. Адвокатам кемеровской фирмы удалось доказать, что китайская сторона обязана вернуть предоплату.