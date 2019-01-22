2019-01-22T13:06:39+03:00
Происшествия

Новокузнечанин за ночь любви чуть не заплатил автомобилем

Новая подруга мужчины угнала его иномарку
Екатерина РОМАНОВА
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Случайное интернет-знакомство и последовавшая за ним ночь любви дорого обошлись новокузнечанину. Мужчина чуть не лишился автомобиля.

31-летний житель города Новокузнецка познакомился в Интернете с девушкой и пригласил ее к себе домой. Новые знакомые выпили немного алкоголя, чтобы снять напряжение, и вскоре после этого мужчина уснул. Когда же он проснулся утром, обнаружил, что пропал его автомобиль Toyota Mark II.

Новокузнечанин обратился в полицию и вскоре стало ясно, что к исчезновению иномарки прямое отношение имеет его 21-летняя гостья. Девушку задержали, и она призналась полицейским, сто угнала машину, чтобы немного покататься. История закончилась хорошо для новокузнечанина: автомобиль ему вернули в целости и сохранности. А вот его вечерняя гостья стала фигуранткой уголовного дела. За свою шалость она может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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