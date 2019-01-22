Врач из Киселевска попался на продаже фиктивного больничного

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-22T13:22:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилой врач-невролог из Киселевска за взятку оформил фиктивный больничный лист. Примечательно, что сумма штрафа, которую он теперь должен выслатить, вдвое превышает сумму вознаграждения.

Жительница Киселевска решила на несколько дней съездить к своим родственникам. А чтобы не брать отпуск, она обратилась к 66-летнему врачу-неврологу и попросила оформить фиктивный больничный лист. Врач согласился сделать это и запросил вознаграждение – 66 тысяч рублей. Женщина перевела часть денег на банковскую карту врача. А вот оставшуюся сумму она отдавала уже под контролем оперативных сотрудников полиции, которым стало известно о взятке.

- Она забрала заполненный осужденным больничный лист в регистратуре больницы, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. – Материалы о коррупционной деятельности медицинского работника были направлены в следственные органы.

Суд назначил врачу штраф в размере 25 тысяч рублей. кроме того, он лишен свободы на три года и один месяц условно с испытательным сроком на два года.