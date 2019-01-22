Известная телеведущая из Кемерова поддержала #10yearchallenge

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-22T14:01:15+03:00

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Елена Малышева, известная телеведущая, профессор и доктор медицинских наук стала одной из участниц #10yearchallenge. Телеведущая разместила фото 2009 и 2019 года в своем Instagram.

Елена Малышева разместила на своей странице две фотографии – одну 2009, а другую – 2019 года. А в подписи к коллажу телеведущая рассказала, что случилось за эти 10 лет.

- Мой старший сын еще не был женат и у меня не было двух прекрасных Внуков. 10 лет назад я уже была профессором и доктором медицинских наук. 10 лет назад еще был жив мой папа. 10 лет назад в эфире не было программы «Жить здорово». Выходила только программу «Здоровье» раз в неделю по субботам. В 2010-м году началась программа «Жить здорово». Это мои 10 лет.

Пользователи сети отметили, что за эти 10 лет Елена Малышева стала чуть стройнее, а в остальном не изменилась нисколько. Кроме того, подписчики пожелали ей дальнейших творческих успехов, оставаться такой же женственной, стильной и дарить радость людям.

К слову, хэштегом #10yearchallenge пользователи Instagram сопровождают фотографии, сделанные в 2009 году. А в постах к фотоснимкам они рассказывают, как изменились сами и их жизнь за это время.