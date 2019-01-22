Кузбассовец продавал наркотики в подъезде своего дома

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-22T15:44:17+03:00

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Наркозависимый житель Анжеро-Судженска попал в колонию на 10 лет за продажу наркотиков. Примечательно, что мужчина даже не утруждал себя деланьем «закладок», а передавал пакетики из рук в руки.

Житель Анжеро-Судженска крепко подсел на наркотики, и единственным способом заработать посчитал распространение наркотиков. Даже то, что его уже судили за это, не остановило мужчину от распространения запрещенных веществ. Он в 2018 году стал продавать таким же, как и он сам, наркозависмым дозы, причем делал это не бесконтактным способом, а передавал из рук в руки в подъезде собственного дома. В мае 2019 года сотрудники полиции пресекли его деятельность и изъяли у мужчины 20 свертков с героином.

- В январе Анжеро-Судженский городской суд признал его виновным и назначил наказание за совокупность преступлений в виде 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.