2019-01-22T18:50:18+03:00
Общество

У кузбасском скорой помощи появились новые автомобили

Пополнились автопарки станций в трех городах
Екатерина РОМАНОВА
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У кузбасском скорой помощи появились новые автомобили. Фото: пресс-служба АКОУ кузбасском скорой помощи появились новые автомобили. Фото: пресс-служба АКО
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В распоряжение кузбасских станций скорой помощи поступили девять новых автомобилей. Пять из них – марки УАЗ, четыре – ГАЗ.

В 2018 году по распоряжению Правительства России для Кузбасса было выделено 34 новеньких автомобиля скорой помощи. 25 из них были вручены еще в прошлом году, и на них уже вовсю работают врачи. А во вторник, 22 января, еще девять автомобилей – пять УАЗов и четыре ГАЗа – поступили в распоряжение областного департамента охраны здоровья населения. Все автомобили изготовлены в «северном» исполнении и оснащены медицинским оборудованием класса В. По четыре машины переданы в кемеровскую и новокузнецкую станции, еще одна – в Мыски.

- В нашем автопарке пять автомобилей скорой помощи. В прошлом году к нам поступил уже один автомобиль, сегодня - еще один. Водители очень довольны, что в последнее время автопарк стали обновлять намного чаще, чем раньше. Большая часть города Мыски — частный сектор. Поэтому важно, чтобы автомобиль был с повышенной проходимостью, теплый и комфортный. Новый автомобиль отвечает этим требованиям, - поделился начальник гаража Мысковской городской больницы Максим Мандрыко.

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