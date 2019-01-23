Видео: Как горела маршрутка в Кемерове
Видео момента пожара в маршрутном автобусе, который сгорел сегодня утром в Кемерове, появилось в социальных сетях.
Очевидцы сняли на видео, как горит маршрутный автобус. Пламя быстро распространяется по салону, раздаются громкие хлопки. Потом подъезжают машины МЧС, и пожарные тушат огонь. Пассажиры маршрутки 5т рассказали, что автобус был новым, однако незадолго до того, как начался пожар, в салоне автобуса появился резкий запах. Потом водитель высадил всех пассажиров, а когда появился огонь, попытался сам потушить его.
Пожар в маршрутке в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42", Михаил Зубенко
Позже по сигналу к горящей маршрутке приехали пожарные и потушили огонь. При этом были задействованы семь человек и две единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Видео с горящим автобусом..Кемерово, остановка "Кристалл"