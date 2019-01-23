2019-01-23T06:11:33+03:00
Происшествия

Видео: Как горела маршрутка в Кемерове

Маршрутка полностью выгорела [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сотрудники МЧС выясняют причины пожараСотрудники МЧС выясняют причины пожараФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Изменить размер текста:

Видео момента пожара в маршрутном автобусе, который сгорел сегодня утром в Кемерове, появилось в социальных сетях.

Очевидцы сняли на видео, как горит маршрутный автобус. Пламя быстро распространяется по салону, раздаются громкие хлопки. Потом подъезжают машины МЧС, и пожарные тушат огонь. Пассажиры маршрутки 5т рассказали, что автобус был новым, однако незадолго до того, как начался пожар, в салоне автобуса появился резкий запах. Потом водитель высадил всех пассажиров, а когда появился огонь, попытался сам потушить его.

Пожар в маршрутке в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42", Михаил Зубенко

Позже по сигналу к горящей маршрутке приехали пожарные и потушили огонь. При этом были задействованы семь человек и две единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Видео с горящим автобусом..Кемерово, остановка "Кристалл"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24