Видео: Как горела маршрутка в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:47 2019-01-23T06:11:33+03:00

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Видео момента пожара в маршрутном автобусе, который сгорел сегодня утром в Кемерове, появилось в социальных сетях.

Очевидцы сняли на видео, как горит маршрутный автобус. Пламя быстро распространяется по салону, раздаются громкие хлопки. Потом подъезжают машины МЧС, и пожарные тушат огонь. Пассажиры маршрутки 5т рассказали, что автобус был новым, однако незадолго до того, как начался пожар, в салоне автобуса появился резкий запах. Потом водитель высадил всех пассажиров, а когда появился огонь, попытался сам потушить его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687676" frameborder="0"></iframe> Пожар в маршрутке в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42", Михаил Зубенко

Позже по сигналу к горящей маршрутке приехали пожарные и потушили огонь. При этом были задействованы семь человек и две единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.