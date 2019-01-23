Новокузнечане повредили фасад кафе во время драки

СЕГОДНЯ 05:48 2019-01-23T05:48:10+03:00

Пьяный мужчина хотел унять двух посетителей, которые подстрекали других гостей заведения на драку

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В Новокузнецке ночью произошла драка в кафе, в ходе которой мужчины повредили фасад здания. Драку начал пьяный горожанин, желающий предотвратить конфликт между другими посетителями кафе.

Инцидент произошел в одном из ночных заведений на улице Шахтеров. На место по сигналу тревоги прибыли бойцы Росгвардии, которые задержали пьяного молодого человека. Он устроил драку с двумя посетителями кафе. Как выяснилось, потасовка началась внутри здания, а потом участники конфликта переместились на улицу, где разбили фасад кафе.

Зачинщик пояснил, что причиной потасовки стало поведение двух молодых людей, которые провоцировали других гостей заведения на драку. Чтобы прекратить подстрекательство, новокузнечанин решил ударить первым. По данным медиков, которых вызвали бойцы Росгвардии, участники драки не получили серьезных травм. Все они были доставлены в полицию.