В Кемерове сгорела маршрутка: Появилось видео сгоревшего салона

СЕГОДНЯ 06:41 2019-01-23T06:58:37+03:00

На кадрах видео запечатлено, как выглядит салон автобуса после того, как огонь был потушен. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Появилось видео, на котором запечатлено, как выглядит сгоревшая в Кемерове маршрутка. Автобус выгорел изнутри, но пострадавших, к счастью, нет.

Минувшим утром в Кемерове на остановке «Кристалл» сгорел маршрутный автобус №5Т. На кадрах видео запечатлено, как выглядит салон автобуса после того, как огонь был потушен. Обивка сидений и отделка салона сгорели полностью, пол также пострадал: через него теперь можно увидеть дорогу. Под одним из сидений лежит огнетушитель: когда пожар только начинался, водитель попытался самостоятельно его потушить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687685" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из сгоревшей в Кемерове маршрутки..Пожар случился минувшим утром.Лариса МАРУЦАК

После того, как пожар был полностью ликвидирован, автобус эвакуировали с остановки. Движение по улице Красноармейской, перекрытое во время пожара, восстановлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687684" frameborder="0"></iframe> Как выглядит сгоревшая в Кемерове маршрутка.Автобус выгорел изнутри.Лариса МАРУЦАК

Напомним, пожар произошел 23 января около 07:30. В маршрутном автобусе №5Т случилось возгорание. Водитель успел высадить всех пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар. При инциденте никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.