2019-01-23T06:58:37+03:00
Происшествия

В Кемерове сгорела маршрутка: Появилось видео сгоревшего салона

Автобус полностью выгорел изнутри [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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На кадрах видео запечатлено, как выглядит салон автобуса после того, как огонь был потушен.На кадрах видео запечатлено, как выглядит салон автобуса после того, как огонь был потушен.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Появилось видео, на котором запечатлено, как выглядит сгоревшая в Кемерове маршрутка. Автобус выгорел изнутри, но пострадавших, к счастью, нет.

Минувшим утром в Кемерове на остановке «Кристалл» сгорел маршрутный автобус №5Т. На кадрах видео запечатлено, как выглядит салон автобуса после того, как огонь был потушен. Обивка сидений и отделка салона сгорели полностью, пол также пострадал: через него теперь можно увидеть дорогу. Под одним из сидений лежит огнетушитель: когда пожар только начинался, водитель попытался самостоятельно его потушить.

Появилось видео из сгоревшей в Кемерове маршрутки..Пожар случился минувшим утром.Лариса МАРУЦАК

После того, как пожар был полностью ликвидирован, автобус эвакуировали с остановки. Движение по улице Красноармейской, перекрытое во время пожара, восстановлено.

Как выглядит сгоревшая в Кемерове маршрутка.Автобус выгорел изнутри.Лариса МАРУЦАК

Напомним, пожар произошел 23 января около 07:30. В маршрутном автобусе №5Т случилось возгорание. Водитель успел высадить всех пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар. При инциденте никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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